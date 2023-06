SPECTACLE CHANTS ET DANSES D’UKRAINE coutures à Château-Salins Château-Salins, 21 juillet 2023, Château-Salins.

Château-Salins,Moselle

Depuis 2008, presque sans interruption, l’association des amis de l’orgue de Château-Salins invite le groupe folklorique Zbroutch à présenter son spectacle de chants et danses ukrainiennes pour le plus grand plaisir du public. Les fonds récoltés, initialement adressés aux hôpitaux et orphelinats de la région de Tchernobyl seront plus que jamais les bienvenus pour soulager la population accablée par une guerre injuste et cruelle. Les artistes proposeront des articles d’artisanat d’Ukraine.Le public est invité à venir nombreux soutenir le peuple ukrainien et lui témoigner sa solidarité . A l’issue du spectacle, l’association offrira le repas aux artistes.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-21 22:00:00. 0 EUR.

coutures à Château-Salins salle des fêtes à coutures rue de Gremecey

Château-Salins 57170 Moselle Grand Est



