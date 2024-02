Couture & Blablas L’Epicerie sans fin Sauveterre-de-Béarn, mardi 13 février 2024.

Couture & Blablas L’Epicerie sans fin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

On apprend à faire soi-même retouches, ourlets et autres petits travaux de raccommodage et de rapiéçage. On est guidé pour commencer petits ou grands projets de couture, tricot et crochet avec Marie-Claire experte en couture et blablas. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 16:00:00

fin : 2024-02-13 18:00:00

L’Epicerie sans fin 2 Rue Léon Bérard

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

