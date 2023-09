La Semaine Bleue Coutras Coutras, 2 octobre 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

La Semaine Bleue revient sur Coutras, du 2 au 8 octobre, avec, cette année le thème “Vieillir ensemble une chance à cultiver !”. Cet évènement automnal est une belle occasion de promouvoir une image positive du vieillissement. Et de susciter un regard bienveillant sur les personnes âgées !

Il s’agit, en effet, de valoriser les contributions que tous les aînés, quels que soient leur âge, leur état de santé et leur niveau d’autonomie, peuvent apporter à la société. cette Semaine Bleue permet aussi de valoriser le lien intergénérationnel et d’insuffler la solidarité auprès des plus fragiles. La Semaine Bleue, plus que jamais, est une opportunité de porter la voix des aînés et de ceux qui s’engagent à leurs côtés.

Au programme : des animations, des expositions photos, des ateliers, des jeux, de la musique, des spectacles et de belle rencontres qui raviront petits et grands !.

2023-10-02 fin : 2023-10-08 . .

Coutras Ville de Coutras

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Semaine Bleue (Blue Week) returns to Coutras, from October 2 to 8, with this year’s theme: « Growing old together – an opportunity to be cultivated! This autumnal event is a great opportunity to promote a positive image of aging. It’s also an opportunity to foster a positive attitude towards the elderly!

The aim is to highlight the contributions that all seniors, whatever their age, state of health or level of autonomy, can make to society. Semaine Bleue is also an opportunity to promote intergenerational links and instill solidarity among the most vulnerable. Now more than ever, Semaine Bleue is an opportunity to give a voice to the elderly and to those who work alongside them.

On the program: events, photo exhibitions, workshops, games, music, shows and wonderful encounters that will delight young and old alike!

La Semaine Bleue (Semana Azul) vuelve a Coutras del 2 al 8 de octubre, este año con el lema « Envejecer juntos, una oportunidad para cultivarse ». Este acontecimiento otoñal es una gran oportunidad para promover una imagen positiva del envejecimiento. También es una oportunidad para fomentar una actitud más afectuosa hacia las personas mayores

El objetivo es poner de relieve las aportaciones que todos los mayores, sea cual sea su edad, estado de salud o nivel de independencia, pueden hacer a la sociedad. Esta Semaine Bleue también sirve para fomentar los vínculos entre generaciones e infundir solidaridad entre los más vulnerables. Más que nunca, la Semaine Bleue es una oportunidad para dar voz a las personas mayores y a quienes trabajan a su lado.

En el programa: actos, exposiciones fotográficas, talleres, juegos, música, espectáculos y grandes encuentros que harán las delicias de grandes y pequeños

Die Blaue Woche findet vom 2. bis 8. Oktober in Coutras statt und steht dieses Jahr unter dem Motto « Gemeinsam älter werden – eine Chance, die es zu nutzen gilt ». Diese Veranstaltung im Herbst ist eine gute Gelegenheit, ein positives Bild des Alterns zu fördern. Und einen wohlwollenden Blick auf ältere Menschen zu wecken!

Es geht darum, die Beiträge aufzuwerten, die alle älteren Menschen, unabhängig von ihrem Alter, ihrem Gesundheitszustand und ihrem Grad an Autonomie, für die Gesellschaft leisten können. Die Blaue Woche ermöglicht es auch, die intergenerationellen Beziehungen aufzuwerten und Solidarität mit den Schwächsten zu fördern. Die Blaue Woche ist mehr denn je eine Gelegenheit, die Stimme der älteren Menschen und derjenigen, die sich für sie engagieren, zu erheben.

Auf dem Programm stehen Animationen, Fotoausstellungen, Workshops, Spiele, Musik, Aufführungen und schöne Begegnungen, die Groß und Klein begeistern werden!

