32 ans après, Coutras sera de nouveau dans la grande boucle du Tour de France, cette belle fête sportive et populaire. Pour la 8ème étape, reliant Libourne à Limoges, le samedi 8 juillet 2023, les coureurs emprunteront les routes de La Cali en passant par Pomerol, Saint-Denis-de-Pile, Abzac, Coutras, Les Peintures et Les Églisottes-et-Chalaures..

32 years later, Coutras will once again be part of the Tour de France’s great loop, this great sporting and popular celebration. For the 8th stage, from Libourne to Limoges on Saturday, July 8, 2023, the riders will take to the roads of La Cali, passing through Pomerol, Saint-Denis-de-Pile, Abzac, Coutras, Les Peintures and Les Églisottes-et-Chalaures.

32 años después, Coutras volverá a formar parte del Tour de Francia, esta gran fiesta deportiva y popular. Para la 8ª etapa, de Libourne a Limoges el sábado 8 de julio de 2023, los ciclistas tomarán las carreteras de La Cali, pasando por Pomerol, Saint-Denis-de-Pile, Abzac, Coutras, Les Peintures y Les Églisottes-et-Chalaures.

32 Jahre später wird Coutras wieder in der großen Schleife der Tour de France, diesem schönen Sport- und Volksfest, mitfahren. Etappe, die am Samstag, den 8. Juli 2023, von Libourne nach Limoges führt, werden die Fahrer auf den Straßen von La Cali über Pomerol, Saint-Denis-de-Pile, Abzac, Coutras, Les Peintures und Les Églisottes-et-Chalaures fahren.

