Festival international de journalisme Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Catégories d’Évènement: Couthures-sur-Garonne

Lot-et-Garonne

Festival international de journalisme Couthures-sur-Garonne, 14 juillet 2023, Couthures-sur-Garonne. Festival international de journalisme 14 – 16 juillet Couthures-sur-Garonne Réservez votre passe sur le site : https://festivalinternationaldejournalisme.com/billetterie/ Le rendez-vous estival des passionnés de l’info revient pour une nouvelle édition les 14, 15 et 16 juillet 2023 à Couthures-sur-Garonne.

Au programme : 3 jours de débats, rencontres, témoignages, ateliers, expositions, gastronomie, baignade, concerts…

Plus d’informations sur lemde.fr/FIJ-2023 Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

2023-07-16T09:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:00:00+02:00 festival journalisme

Détails Catégories d’Évènement: Couthures-sur-Garonne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Couthures-sur-Garonne Adresse Couthures-sur-Garonne Ville Couthures-sur-Garonne Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne

Festival international de journalisme Couthures-sur-Garonne 2023-07-14 was last modified: by Festival international de journalisme Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne 14 juillet 2023 Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne

Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne