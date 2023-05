Genèse d’une forêt Coutant, 28 mai 2023, Augé.

Augé,Deux-Sèvres

La manifestation proposée par Azay Patrimoine et Paysages sur la génèse d’un forêt à Coutant, commune d’ Augé, a reçu le label « Fête de la nature 2023 ».

Découvrez le travail de Christian, ancien agriculteur et passionné de nature.

Avec le soutien de la Mairie d’Augé, l’association propose deux visites guidées le dimanche 28 mai 2023 à 14h à 16h

Sur réservation.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . EUR.

Coutant

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The event proposed by Azay Patrimoine et Paysages on the genesis of a forest in Coutant, commune of Augé, received the label « Fête de la nature 2023 ».

Discover the work of Christian, former farmer and nature lover.

With the support of the Augé town hall, the association proposes two guided tours on Sunday May 28, 2023 at 2:00 pm to 4:00 pm

On reservation

El evento propuesto por Azay Patrimoine et Paysages sobre la génesis de un bosque en Coutant, municipio de Augé, ha recibido la etiqueta « Fête de la nature 2023 ».

Descubra el trabajo de Christian, antiguo agricultor y apasionado de la naturaleza.

Con el apoyo del ayuntamiento de Augé, la asociación propone dos visitas guiadas el domingo 28 de mayo de 2023 de 14:00 a 16:00 horas

Con reserva previa

Die von Azay Patrimoine et Paysages organisierte Veranstaltung über die Entstehung eines Waldes in Coutant, Gemeinde Augé, wurde mit dem Label « Fête de la nature 2023 » ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr über die Arbeit von Christian, einem ehemaligen Landwirt und leidenschaftlichen Naturliebhaber.

Mit der Unterstützung der Gemeindeverwaltung von Augé bietet der Verein am Sonntag, den 28. Mai 2023, zwei Führungen um 14:00 bis 16:00 Uhr an

Nach vorheriger Anmeldung

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Haut Val De Sèvre