Maquillage pour enfants Coutances, 13 décembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Venez vous faire maquiller par la compagnie Les Goules dans les rues et sur le marché de Noël dans l’après-midi..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Coutances 50200 Manche Normandie



Come and have your face painted by the company Les Goules in the streets and at the Christmas market in the afternoon.

Venga a que la compañía Les Goules le pinte la cara en la calle y por la tarde en el mercado navideño.

Lassen Sie sich am Nachmittag von der Kompanie Les Goules in den Straßen und auf dem Weihnachtsmarkt schminken.

