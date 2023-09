Forum des océans : projections, questions-réponses et conférence Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Manche Forum des océans : projections, questions-réponses et conférence Coutances, 4 novembre 2023, Coutances. Coutances,Manche Forum des océans : projections, questions-réponses et conférence..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 19:00:00. . Coutances 50200 Manche Normandie



Ocean Forum: screenings, Q&A and conference. Foro de los Océanos: proyecciones, preguntas y respuestas y conferencia. Oceans Forum: Filmvorführungen, Fragen und Antworten und Konferenz. Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Coutances, Manche Autres Adresse Ville Coutances Departement Manche Lieu Ville Coutances latitude longitude 49.04795;-1.44519

Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/