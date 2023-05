Macadam Heroes, l’expo guidée 2 rue Quesnel-Morinière Catégories d’évènement: Coutances

Macadam Heroes, l’expo guidée 2 rue Quesnel-Morinière, 3 août 2023, Coutances. Visite guidée de l’exposition en famille avec une approche ludique.

Sur réservation..

2023-08-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-03 15:30:00. .

Guided tour of the exhibition with a playful approach.

On reservation. Visita guiada a la exposición con un enfoque lúdico.

Solo con reserva previa. Familienführung durch die Ausstellung mit einem spielerischen Ansatz.

Nach vorheriger Anmeldung. Mise à jour le 2023-05-12 par Coutances Tourisme

