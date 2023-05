« Faites des transitions » spéciale 25 ans des 7 Vents 2 Rue Daniel, 27 mai 2023, Coutances.

« Faites des transitions » spéciale 25 ans des 7 Vents, les 26 et 27 mai au biDOule !.

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 14:00:00. .

2 Rue Daniel Bidoule

Coutances 50200 Manche Normandie



« Faites des transitions » special 25 years of the 7 Vents, May 26 and 27 at the biDOule!

¡ »Haz transiciones » especial 25 años de los 7 Vents, los días 26 y 27 de mayo en el biDOule!

« Faites des transitions » special 25 ans des 7 Vents, am 26. und 27. Mai in der biDOule!

Mise à jour le 2023-05-01 par Coutances Tourisme