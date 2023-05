Bourse aux plantules Rue Tournées Saint-Nicolas, 27 mai 2023, Coutances.

Rendez-vous à l’espace St Nicolas pour une bourse aux plantules de 10h à15h. Entrée libre..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 15:00:00. .

Rue Tournées Saint-Nicolas

Coutances 50200 Manche Normandie



Meet at the St Nicolas space for a seedling exchange from 10am to 3pm. Free entrance.

Cita en el Espace St Nicolas para asistir a una feria de plantones de 10.00 a 15.00 horas. Entrada gratuita.

Treffpunkt im Espace St Nicolas für eine Setzlingsbörse von 10:00 bis 15:00 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-01 par Coutances Tourisme