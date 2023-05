Jazz in bar : Jaja Swing 16 Place de la Poissonnerie Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Jazz in bar : Jaja Swing 16 Place de la Poissonnerie, 16 mai 2023, Coutances. Jazz in bar : Jaja Swing.

2023-05-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-16 23:00:00. .

16 Place de la Poissonnerie Bar Le Kawapat

Coutances 50200 Manche Normandie



Jazz in bar : Jaja Swing Jazz en bar : Jaja Swing Jazz in bar: Jaja Swing Mise à jour le 2023-05-12 par Coutances Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu 16 Place de la Poissonnerie Adresse 16 Place de la Poissonnerie Bar Le Kawapat Ville Coutances Departement Manche Lieu Ville 16 Place de la Poissonnerie Coutances

Coutances 16 Place de la Poissonnerie Coutances Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coutances/

Jazz in bar : Jaja Swing 16 Place de la Poissonnerie 2023-05-16 was last modified: by Jazz in bar : Jaja Swing 16 Place de la Poissonnerie 16 Place de la Poissonnerie 16 mai 2023 16 Place de la Poissonnerie Coutances

Coutances Manche