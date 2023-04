Squash en famille à Coutances ! Rue Gérard Gaunelle, 25 avril 2023, Coutances.

Comme à chaque période de vacances, venez découvrir et/ou faire un petit squash en famille grâce au Squash coutançais. Jeunes et adultes, de 7 à 77 ans, tous niveaux.

Venez taper la balle entre 14h et 16h.

Tarifs : 2 € par personne et par heure (gratuit pour les adhérents et leur famille)..

2023-04-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

Rue Gérard Gaunelle

Coutances 50200 Manche Normandie



As in every vacation period, come and discover and/or play a little squash with your family thanks to the Squash coutançais. Young people and adults, from 7 to 77 years old, all levels.

Come and hit the ball between 2 and 4 pm.

Rates: 2 ? per person per hour (free for members and their families).

Como en cada periodo de vacaciones, venga a descubrir y/o jugar un poco al squash en familia gracias al Squash coutançais. Jóvenes y adultos, de 7 a 77 años, todos los niveles.

Ven a golpear la pelota entre las 14 y las 16 horas.

Precios: 2€ por persona y hora (gratis para los socios y sus familias).

Wie in jeder Ferienzeit können Sie dank Squash coutançais mit der ganzen Familie Squash spielen und/oder entdecken. Jugendliche und Erwachsene, von 7 bis 77 Jahren, alle Niveaus.

Schlagen Sie den Ball zwischen 14:00 und 16:00 Uhr.

Preise: 2 ? pro Person und Stunde (kostenlos für Mitglieder und ihre Familien).

