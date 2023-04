Soirée de présentation de la programmation du festival « Chauffer dans la noirceur » au Lady Bière + concert – apéro 20 Rue des Boissières Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Soirée de présentation de la programmation du festival « Chauffer dans la noirceur » au Lady Bière + concert – apéro 20 Rue des Boissières, 21 avril 2023, Coutances. Soirée de présentation de la programmation du festival « Chauffer dans la noirceur » + apéro concert au bar le Lady Bière..

2023-04-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-21 . .

Evening presentation of the festival program « Chauffer dans la noirceur » + concert aperitif at the Lady Bière bar. Noche de presentación del programa del festival « Chauffer dans la noirceur » + concierto aperitivo en el bar Lady Bière. Abend zur Vorstellung des Festivalprogramms « Chauffer dans la noirceur » + Apérokonzert in der Bar Lady Bière. Mise à jour le 2023-04-10 par Coutances Tourisme

