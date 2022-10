Art: exposition/vente sur la thématique sur la nature et l’environnement Espace Saint nicolas Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Art: exposition/vente sur la thématique sur la nature et l’environnement Espace Saint nicolas, 22 octobre 2022 12:00, Coutances. 22 octobre – 6 novembre Sur place gratuit 0642902519

Exposition d’art et vente organisée par le Lions Club de COUTANCES Nelly carnet, peintre professionnelle, expose un ensemble de toiles abstraites sur l’environnement et ses tourments. L’exposition a lieu à l’espace Saint Nicolas de COUTANCES. A visée sociale, elle est organisée par le Lions Club de COUTANCES. Espace Saint nicolas rue Tournées 50200 COUTANCES 50200 Coutances Manche samedi 22 octobre – 12h00 à 18h00

dimanche 23 octobre – 12h00 à 18h00

lundi 24 octobre – 12h00 à 18h00

mardi 25 octobre – 12h00 à 18h00

mercredi 26 octobre – 12h00 à 18h00

jeudi 27 octobre – 12h00 à 18h00

vendredi 28 octobre – 12h00 à 18h00

samedi 29 octobre – 12h00 à 18h00

dimanche 30 octobre – 12h00 à 18h00

lundi 31 octobre – 12h00 à 18h00

mardi 1er novembre – 12h00 à 18h00

mercredi 2 novembre – 12h00 à 18h00

jeudi 3 novembre – 12h00 à 18h00

vendredi 4 novembre – 12h00 à 18h00

samedi 5 novembre – 12h00 à 18h00

dimanche 6 novembre – 12h00 à 18h00

Détails Heure : 12:00 - 18:00 Catégories d'évènement: Coutances, Manche

Coutances Manche