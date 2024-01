Ciné rencontre « L’homme d’argile » avec Raphaël Thiéry Coutances, mardi 30 janvier 2024.

Ciné rencontre « L’homme d’argile » avec Raphaël Thiéry Coutances Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:00:00

fin : 2024-01-30

En présence de Raphaël Thiéry acteur du film.

Résumé Raphae¨l n’a qu’un œil. Il est le gardien d’un manoir dans lequel plus personne ne vit. A` presque 60 ans, il habite avec sa me`re un petit pavillon situe´ a` l’entre´e du grand domaine bourgeois. Entre la chasse aux taupes, la cornemuse et les tours dans la Kangoo de la postie`re, les jours se suivent et se ressemblent. Par une nuit d’orage, Garance, l’he´ritie`re, revient dans la demeure familiale. Plus rien ne sera plus jamais pareil.

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie



