COUSU MAIN – ATELIER MARIONNETTES Clermont-l’Hérault, 13 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

COUSU MAIN – ATELIER MARIONNETTES Clermont-l’Hérault

2022-04-13 15:30:00 15:30:00 – 2022-04-13 17:30:00 17:30:00

Clermont-l’Hérault Hérault

Atelier parents-enfants animé par Julie Canadas et Anne-Sophie Dhulu. Le monde de la marionnette regroupe des imaginaires et des symboliques variés, rendus vivants grâce à diverses techniques de manipulation. Nous en aborderons les bases, étudierons la voix, la gestuelle et l’animation de la marionnette, afin de lui donner vie et de s’exprimer à travers elle.

À partir de 8 ans

10 € par binôme

Sur inscription

+33 4 67 96 31 63

Clermont-l’Hérault

