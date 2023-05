Les Visites d’Anthony – Coussay, 14 mai 2023, .

Découvrez les extérieurs de ce château du XVIème siècle qui a fêté ses 500 ans en 2020.

Anthony Bernard vous racontera les moments clés de ce lieu historique.

Gratuit. Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription.

Réservation obligatoire..

Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the exteriors of this 16th century castle which celebrated its 500th anniversary in 2020.

Anthony Bernard will tell you about the key moments of this historical place.

Free of charge. Meeting point communicated at registration.

Reservation required.

Descubra el exterior de este castillo del siglo XVI que celebró su 500 aniversario en 2020.

Anthony Bernard te contará los momentos clave de este lugar histórico.

Entrada gratuita. El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie die Außenanlagen dieses Schlosses aus dem 16. Jahrhundert, das 2020 sein 500-jähriges Jubiläum feierte.

Anthony Bernard wird Ihnen die wichtigsten Momente dieses historischen Ortes erzählen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Reservierung erforderlich.

