Domaines du Moulin Authier : Diner-concert de Svetka Coussac-Bonneval Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval

Haute-Vienne Domaines du Moulin Authier : Diner-concert de Svetka Coussac-Bonneval, 19 août 2023, Coussac-Bonneval. Coussac-Bonneval,Haute-Vienne Concert-bal traditionnel des Balkans..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . . Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Traditional Balkan concert-bal. Concierto-bal tradicional balcánico. Traditionelles Balkan-Konzert-Ballett. Mise à jour le 2023-07-04 par OT Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval, Haute-Vienne Autres Adresse Ville Coussac-Bonneval Departement Haute-Vienne Lieu Ville Coussac-Bonneval

Domaines du Moulin Authier : Diner-concert de Svetka Coussac-Bonneval 2023-08-19 2023-08-19 was last modified: by Domaines du Moulin Authier : Diner-concert de Svetka Coussac-Bonneval 19 août 2023