Ferme de la Tournerie : Concert des Taupes qui boivent du lait (fanfare klezmer) Coussac-Bonneval, 15 août 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

De musique klezmer et d’Europe de l’Est, ce groupe de rue à la pêche communicative, souffle et frappe sans retenue. Sans complexes, les Taupes s’adaptent à toutes les situations pour délivrer leur set explosif, toujours en mouvement, souvent drôle et dansant..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From klezmer and Eastern European music, this street band with its infectious peachiness blows and hits without restraint. With no complexes, Les Taupes adapt to any situation to deliver their explosive set, always on the move, often funny and danceable.

Basada en el klezmer y la música de Europa del Este, esta banda callejera tiene unas ganas contagiosas de vivir, soplando y golpeando sin freno. Sin complejos, Les Taupes se adaptan a cualquier situación para ofrecer su explosivo set, siempre en movimiento, a menudo divertido y bailable.

Diese ansteckende Straßenband mit Klezmer- und osteuropäischer Musik bläst und schlägt ohne Hemmungen. Ohne Komplexe passen sich die Maulwürfe allen Situationen an, um ihr explosives Set abzuliefern, das immer in Bewegung ist, oft lustig und tanzbar.

