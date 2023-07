Visite d’un élevage de vaches limousines Coussac-Bonneval, 31 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Visite d’un élevage de vaches limousines sur l’exploitation agricole du Gaec

Blondy, éleveur et sélectionneur de vaches de race limousine..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit to a Limousin cow farm run by Gaec Blondy, breeder and selector of the Limousin breed

Blondy, breeder and selector of Limousin cows.

Visita a una explotación de vacas Limusín dirigida por Gaec Blondy, criador y seleccionador de vacas Limusín

Blondy, criador y seleccionador de vacas Limusin.

Besuch einer Limousin-Kuhzucht auf dem landwirtschaftlichen Betrieb des Gaec

Blondy, Züchter und Selektierer von Kühen der Limousin-Rasse.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Saint-Yrieix