Ferme de la Tournerie : Concert de Lise et François Caillot Coussac-Bonneval, 25 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Ce duo père-fille se reforme cet été pour une tournée spéciale, une plongée dans un répertoire familial qui mêle les compositions de François et des chansons connues de tous, empruntées au répertoire populaire ou à de grands artistes comme Brassens, que l’on pourra chanter avec eux..

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This father-daughter duo is back together again this summer for a special tour, a plunge into a family repertoire that mixes François?s own compositions with songs known to all, borrowed from the popular repertoire or from great artists such as Brassens, which you can sing along with them.

Este dúo de padre e hija vuelve a reunirse este verano para una gira especial, una inmersión en un repertorio familiar que mezcla composiciones de François con canciones conocidas por todos, tomadas del repertorio popular o de grandes artistas como Brassens, que se pueden cantar con ellos.

Dieses Vater-Tochter-Duo kommt diesen Sommer für eine besondere Tournee wieder zusammen, ein Eintauchen in ein Familienrepertoire, das die Kompositionen von François mit allgemein bekannten Liedern mischt, die dem Volksrepertoire oder großen Künstlern wie Brassens entlehnt sind und die man mit ihnen singen kann.

