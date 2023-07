Domaines du Moulin Authier : Cours de yoga Coussac-Bonneval, 1 juillet 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Cours dispensé par une professeure diplômée. 1h de détente, d’inspirations et d’expirations. Tapis personnel. Inscription obligatoire sur moulinauthier@gmail.com.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 12:00:00. .

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Classes given by a qualified teacher. 1 hour of relaxation, inhalation and exhalation. Personal mat. Registration required on moulinauthier@gmail.com

Clases impartidas por un profesor cualificado. 1 hora de relajación, inspiración y espiración. Colchoneta personal. Inscripción obligatoria en moulinauthier@gmail.com

Von einer ausgebildeten Lehrerin geleiteter Kurs. 1 Stunde Entspannung, Ein- und Ausatmen. Persönliche Matte. Anmeldung erforderlich unter moulinauthier@gmail.com

