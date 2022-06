Cousin Stizz, 500raxx, Manast LL’ & guests La Place centre culturel Hip Hop, 24 juin 2022, Paris.

Le vendredi 24 juin 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif : 13 €

La Ligne Bleue Records, Fusil à Pompe et La Place s’associent le temps d’une soirée à l’occasion du Gumbo Fest et présentent sur scène un plateau exclusif regroupant le natif de Boston Cousin Stizz, la future superstar de Compton 500raxx et le français Manast LL’ !

Originaire de Boston, Cousin Stizz est un artiste hip-hop surtout connu pour son flow décontracté et ses rap lifestyle. Au cours des sept dernières années et depuis qu’il a fait irruption sur la scène avec sa première mixtape « Suffolk County », Stizz a été un pilier de l’industrie.

Avec une discographie qui comprend cinq projets complets à ce jour et après avoir produit un certain nombre de singles bien connus, Stizz vient de sortir son dernier projet « Just For You ».

500Raxx est la prochaine superstar de L.A. La native de Compton est sur le point de devenir la prochaine artiste féminine à sortir de la scène bouillonnante qui a récemment produit Blxst, Drakeo The Ruler et Roddy Ricch.

Grâce à des singles comme « Get In » et « Fall Through »avec Seddy Hendrinx ainsi qu’à une multitude de sorties, 500Raxx a explosé à Compton et au-delà, montrant ainsi tout son potentiel en devenir.

Co-fondateur de La Ligne Bleue et de La Ligne Bleue Records, Manast LL’ fait aujourd’hui partie du label en tant qu’artiste et DA. Dans sa musique comme dans sa vie, il essaie toujours d’apporter de la bonne humeur et des bonnes ondes autour de lui.

Après plusieurs EPs remarqués, il commence une collaboration avec le duo de producteurs Satyvah (Astronote et AAyhasis), dont on a pu entendre les productions chez Kendrick Lamar ou encore Little Simz. Ensemble, ils ont sorti « Past The Torch », un projet puissant sorti en 2021.

La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/date/cousin-stizz-500raxx-manast-ll-guests// https://link.dice.fm/h96e612ce22b

