Couscous royal à emporter Diebolsheim Diebolsheim Office de tourisme du grand Ried Diebolsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Diebolsheim

Couscous royal à emporter Diebolsheim, 12 février 2023, Diebolsheim Office de tourisme du grand Ried Diebolsheim. Couscous royal à emporter D 468 Diebolsheim Bas-Rhin

2023-02-12 – 2023-02-12 Diebolsheim

Bas-Rhin Diebolsheim EUR Couscous Royal à emporter

Les repas, seront servis en barquette, pourront être récupérés le dimanche 12 février 2023 entre 11h et 13h au club house.

Réservation obligatoire avant le 06 février 2023 en joignant le règlement. +33 6 21 58 67 07 Diebolsheim

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Office de tourisme du grand Ried

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Diebolsheim Autres Lieu Diebolsheim Adresse D 468 Diebolsheim Bas-Rhin Office de tourisme du grand Ried Ville Diebolsheim Office de tourisme du grand Ried Diebolsheim lieuville Diebolsheim Departement Bas-Rhin

Diebolsheim Diebolsheim Office de tourisme du grand Ried Diebolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/diebolsheim-office-de-tourisme-du-grand-ried-diebolsheim/

Couscous royal à emporter Diebolsheim 2023-02-12 was last modified: by Couscous royal à emporter Diebolsheim Diebolsheim 12 février 2023 Bas-Rhin D 468 Diebolsheim Bas-Rhin Diebolsheim Diebolsheim Bas-Rhin Office de tourisme du grand Ried

Diebolsheim Office de tourisme du grand Ried Diebolsheim Bas-Rhin