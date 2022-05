Couscous aux lardons Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Couscous aux lardons Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

2022-06-02 20:00:00 – 2022-06-11 22:30:00

Mâcon Saône-et-Loire Un mariage, deux cultures, deux belles mères… Ce spectacle c’est leur histoire : Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !

La vie à deux s’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient la folie. Une confrontation des cultures abordée sans parti pris, cependant pour notre plus grand plaisir : avec dérision. Auteur : Farid Omri

kezaco.macon@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/291992/evt.htm





