Couscous au proft des déshérités Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Couscous au proft des déshérités Valence, 29 janvier 2023, Valence . Couscous au proft des déshérités 1 rue du Colombier Synagogue de Valence Valence Drôme Synagogue de Valence 1 rue du Colombier

2023-01-29 12:00:00 12:00:00 – 2023-01-29

Synagogue de Valence 1 rue du Colombier

Valence

Drôme EUR 30 30 Repas Couscous organisé par l’association VALDERA (Valence-Gedera). Synagogue de Valence 1 rue du Colombier Valence

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Synagogue de Valence 1 rue du Colombier Ville Valence lieuville Synagogue de Valence 1 rue du Colombier Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Couscous au proft des déshérités Valence 2023-01-29 was last modified: by Couscous au proft des déshérités Valence Valence 29 janvier 2023 1 rue du Colombier Synagogue de Valence Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme