Couscous à emporter 2 Rue des Roseaux École Saint Joseph Landéhen

2023-02-04 17:30:00 – 2023-02-04 19:30:00

Côtes-d’Armor Organisé par l’APEL de Landéhen.

Tarif comprenant le couscous + 1 dessert Marie Morin

Réservation obligatoire avant le vendredi 13 janvier 2023. apel.landehen@gmail.com +33 7 70 45 20 47 École Saint Joseph 2 Rue des Roseaux Landéhen

