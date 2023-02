COURZIK FESTIVAL 2023 J2 SALLE POLYVALENTE DE COURCY COURCY Catégories d’Évènement: Courcy

COURZIK FESTIVAL 2023 J2 SALLE POLYVALENTE DE COURCY, 4 mars 2023, COURCY. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00. Tarif : 20.8 à 20.8 euros. Mélange de générations, mélange de styles musicaux. Public et artistes partagent un moment musical, convivial et festif dans une salle à taille humaine transformée pour l'occasion en salle de concert. SALLE POLYVALENTE DE COURCY COURCY RUE PIERRE GIVELET Marne

