### Dimanche 25 juillet à 11h00 ### près du camping de Courville-sur-Eure ### **Déambulation chantée sur les bords de l’Eure** ### **avec le duo « Les Têtes de Piafs »** . [Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . **L’ aventure des** [_**Têtes de Piafs**_](https://www.lestetesdepiafs.fr/) démarre en 2009. Passionnés des mots, leurs routes se sont croisées au cours d’ateliers d’écritures où ils aiguisaient leurs plumes. Elle est comédienne et joue de l’accordéon. Il monte sur scène pour partager la fraternité, la beauté et l’absurdité de l’existence. . « … Les chansons des Têtes de Piafs ne sont jamais graves, si on les écoute bien, elles parlent toujours d’amour. Leur vision du monde est douce et poétique. Je connais ces artistes depuis bien longtemps, j’ai toujours aimé ce qu’ils font, et surtout leur regard sur les autres._ _Ce n’est pas qu’ils aient toujours bénéficié d’une vie sans encombre, c’est qu’ils sont poètes et philosophes, ce sont surtout des vrais humains qui se sentent reliés au monde des autres humains. De fait, ils transmettent une légèreté de vivre et de chanter les bons moments de l’existence…_ _Leur ton est celui d’une brise douce et enveloppante. Un climat de tendresse se propage autour d’eux et l’on peut dire que ce sont des chansons qui font du bien…_ _Partout la voix pure de_ **_Garance_** _nous tient en haleine, étayée de celle d’_**_Alain_**_, rassurante et charnelle…_ » Annie-Claire Hilga (Freelance Music Journalist) . [[https://www.youtube.com/watch?v=AuBN-ZoPT-0](https://www.youtube.com/watch?v=AuBN-ZoPT-0)](https://www.youtube.com/watch?v=AuBN-ZoPT-0) . ### Dimanche 25 juillet à 11h00 ### près du camping de Courville-sur-Eure ### . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit

Camping de Courville-sur-Eure 48.445925, 1.241871 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



2021-07-25T11:00:00 2021-07-25T12:30:00