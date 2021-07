Courville-sur-Eure Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir COURVILLENSCÈNE : Théâtre « Comme ils disent » Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

Eure-et-Loir

COURVILLENSCÈNE : Théâtre « Comme ils disent » Salle Pannard Courville-sur-Eure, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Courville-sur-Eure. COURVILLENSCÈNE : Théâtre « Comme ils disent »

Salle Pannard Courville-sur-Eure, le samedi 24 juillet à 20:45

### Samedi 24 juillet à 20h45 ### « _**Comme ils disent**_ » ### Une [comédie de Christophe Dauphin & Pascal Rocher mise en scène par Elza Pontonnier](https://www.coeurdescene.fr/comme-ils-disent.php). **Salle Pannard de Courville-sur-Eure** **Tarif : 10 euros** Réservations au 06 09 13 58 77 . [Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . **Présentation de la pièce :** _Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire, au travers de scènes de ménage dans lesquelles chaque spectateur se reconnaitra…_ _Voilà deux personnages qui vont bousculer vos illusions et les clichés sur les couples homosexuels… Cette pièce de théâtre constitue un magnifique hymne à la tolérance où l’on rit énormément, devant un couple qui pourrait être le nôtre._ . Avec **Jordan Chenoz** dans le rôle de David, et **Sébastien Boisdé** en alternance avec **Antoine Bernard** dans le rôle de Phil. . [[https://www.youtube.com/watch?v=2YK8Kqvi7go](https://www.youtube.com/watch?v=2YK8Kqvi7go)](https://www.youtube.com/watch?v=2YK8Kqvi7go) . ### Samedi 24 juillet à 20h45 ### Salle Pannard de Courville-sur-Eure . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée 10 euros

Une comédie de Christophe Dauphin & Pascal Rocher mise en scène par Elza Pontonnier. Samedi 24 juillet à 20h45 Salle Pannard Courville-sur-Eure 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T20:45:00 2021-07-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Pannard Courville-sur-Eure Adresse 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Ville Courville-sur-Eure lieuville Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure