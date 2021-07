COURVILLENSCÈNE : spectacle « Le rêve du coquelicot » Salle Pannard Courville-sur-Eure, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Courville-sur-Eure.

### Mercredi 21 juillet à 20h45 ### « Le rêve du coquelicot » par la compagnie Lili Böm ### Spectacle tout public dès 6 ans **Salle Pannard à Courville-sur-Eure** **Entrée 10€. Réservations au 06 09 13 58 77** . [**Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . Écriture, mise en scène et jeu : Marion Maret Regard extérieur : Cécile Leterme Scénographie : Sylvette Lormeau Masque et poupée : Marion Even Lumière : Nicolas Simonin Régie : Marlène Chaboche [**Compagnie Lili Böm**](http://compagnielilibom.blogspot.com/) Née dans les années soixante, **Poppy** passe son dernier été en caravane et recycle tout un tas d’objets qui datent de son enfance. Le soir du solstice, une étrange créature se présente à sa porte et pénètre dans la caravane, commence alors le rêve de Poppy… ET VIVE LA POÉSIE ! La créature se révèle être Pop, la mort de Poppy. Son étrange langage en rimes fait écho aux Danses macabres du Moyen-Âge, où chaque vif précédé de son mort dialoguent dans une farandole égalitaire et consolatrice. ET VIVE LA FÊTE ! Pop vient du pays des rêves de Poppy, le Japon. Au Japon la mort est création beaucoup plus que désolation. On offre aux morts, dans chaque maison, plein de gâteaux et de bonbons ! ET VIVE L’INSTANT ! Avoir conscience de sa propre fin aiguise l’attention et la présence au monde. Pour Poppy il y a urgence à vivre et tout devient matière à jeu. Drôle, ironique et courageuse, elle traverse avec légèreté chaque instant qu’elle savoure jusqu’au bout. Elle enchante tout ce qu’elle touche, même sa mort ! Ces instantanés de vie nous invitent à nous interroger sur notre rapport à la mort, l’écologie, la solitude, le rêve… Le rêve du coquelicot est un spectacle à voir en famille, qui pose un regard intime et enchanté sur le passage et la transformation de toute chose. [https://vimeo.com/329760735](https://vimeo.com/329760735) ### Mercredi 21 juillet à 20h45 **Entrée 10€. Réservations au 06 09 13 58 77** . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Salle Pannard Courville-sur-Eure 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



