### Vendredi 23 juillet à partir de 19h00 ### Soirée Guinguette au Camping de Courville-sur-Eure . [**Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . Soirée Guinguette, dans le cadre du Festival Courvillenscène, avec le groupe Hoboes et l’orchestre Sensations **PROGRAMME :** * 19h00 : apéritif musical (**offert**) avec le **groupe Hoboes** * Cochon grillé (22 €/adulte 12€/enfant) _**sur réservation**_ * Buvette sur place * Soirée dansante animée par l’**orchestre Sensations** Soirée organisée par l’association **La P’tite Scène** Réservations avant le 20 juillet au 06.09.13.58.77 Retrait des billets en mairie les 10, 15 et 17 juillet de 10h à 12h Nota : en cas de mauvais temps la soirée se déroulera salle Pannard . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

