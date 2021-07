Courville-sur-Eure Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir COURVILLENSCÈNE : « Les Mademoiselles » concert swing music, vintage jazz Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### Jeudi 22 juillet à 20h45 ### concert du groupe « **Les Mademoiselles** » ### .._années 20-40-50, swing music, vintage jazz_. . Salle Pannard de Courville-sur-Eure Entrée 10 € Réservations au 06 09 13 58 77 . [Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) _._ _Elles sont 3 chanteuses swing sur scène…Accompagnées de leurs 3 talentueux musiciens, elles évoluent dans une atmosphère glamour, pratiquant la close harmony, association sophistiquée et virtuose d’harmonies de swing et jazz. Tour à tour, sérieuses ou burlesques, mesurées ou fantaisistes, les « _[**_Mademoiselles_**](https://www.les-mademoiselles.fr/)_ » fêtent, dansent et chantent l’optimisme recouvré des Américains après la crise économique de 1929._ _​_ _Leur spectacle célèbre la musique swing née dans la clandestinité des clubs new-yorkais des années 40. L’atmosphère qui s’en dégage nous renvoie malgré nous à l’univers de Scorsese, à ces décors intimes et voilés par les volutes de fumée d’un gros havane, où les pin-up faisaient rêver les soldats partis à la guerre, où des chanteuses voluptueuses flattaient les oreilles d’hommes engourdis par les douceurs d’un bourbon._ . [https://www.youtube.com/watch?v=KhmnMm-z_WU](https://www.youtube.com/watch?v=KhmnMm-z_WU) . ### Jeudi 22 juillet à 20h45 Salle Pannard de Courville-sur-Eure Entrée 10 € . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T20:45:00 2021-07-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Pannard Courville-sur-Eure Adresse 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Ville Courville-sur-Eure lieuville Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure