### Samedi 24 juillet de 10h00 à 14h00, ### le duo de musiciens chanteurs [**Yestoday**](http://www.yestoday-piano-bar.fr/) déambulera dans le centre ville de Courville-sur-Eure. . [Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . Magali et Richard Delmas, en duo vocal et musical, déambuleront avec leurs vélo-piano et vélo-percussions en interprêtant les plus grands standards de swing, de jazz et de pop internationale. . [https://www.youtube.com/watch?v=ph9nqNa3Fo4](https://www.youtube.com/watch?v=ph9nqNa3Fo4) . Déambulation dans le centre ville de Courville-sur-Eure. . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T14:00:00

