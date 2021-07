COURVILLENSCÈNE : Concert de chambre avec la compagnie Rosa M. Salle Pannard Courville-sur-Eure, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Courville-sur-Eure.

### Soirée d’ouverture lundi 19 juillet à 19h00 ### **Présentation de Courvillenscène** ### et ### **Concert de chambre avec la compagnie Rosa M.** . [**Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) **.** **salle Pannard – entrée gratuite** Voix : Thomas Gaubiac Guitare : Benoit Simon. ** »**[**Et dans tes bras je goûterais l’oubli de moi**](https://www.cie-rosa-m.fr/et-dans-tes-bras-je-gouterais-l-oubli-de-moi-concert-de-chambre-.php)** »** Textes : Thomas Gaubiac Musiques : Pierre Badaroux-Bessalel, Benoît Simon, Jean-Pierre Ménager. . _Reprendre un répertoire longtemps mis en sommeil._ _Réveiller ces chansons. En écrire d’autres aussi._ _Y adjoindre des reprises_ _qui feront sens dans ce projet qui parle d’amour et de solitude_ _sans fard._ _Chanter, dire, murmurer un intime mis en musique._ _Evoquer les incertitudes sensibles._ _Les désirs et leurs contradictions._ _Les errances nocturnes et les rencontres éphémères._ _Suivre le trajet d’une figure_ _qui vient à l’amour._ _Dans une forme légère. Accompagné d’un guitariste._ _Pour partager des émotions_ _Dans des lieux grands ou petits, équipés ou non : appartements, cafés, théâtres._ _Tout est (devra être) possible._ _Tout le sera._ _Simplement._ _Avec un peu de son. Quelques lumières (parfois). Rien de plus._ _Et dans tes bras je goûterais l’oubli de moi (c’est le titre)_ _c’est un concert de chambre._ _Un monologue « en chanté »._ _Pour dire, au plus près de ce que je suis, autrement._ **Thomas Gaubiac** septembre 2019 . ### lundi 19 juillet à 19h00 Salle Pannard à Courville-sur-Eure ### . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

