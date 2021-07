COURVILLENSCÈNE : « Animaux d’auteurs » par la compagnie Mascarille Restaurant Les Plaisirs de Tante Elise, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Courville-sur-Eure.

COURVILLENSCÈNE : « Animaux d’auteurs » par la compagnie Mascarille

Restaurant Les Plaisirs de Tante Elise, le mardi 20 juillet à 19:00

### Mardi 20 juillet à 19h ### Restaurant : Aux Plaisirs de Tante Élise ### Spectacle « Animaux d’auteurs » . [**Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . **Entrée 10 €** **Réservation au 06 09 13 58 77** [https://www.youtube.com/watch?v=uW5PaomsS_Q](https://www.youtube.com/watch?v=uW5PaomsS_Q) Créé par [COMPAGNIE MASCARILLE-MANUEL](https://www.compagnie-mascarille.org/), ce spectacle ANIMAUX D’AUTEURS parle d’un sujet qui semble mignon et adorable, mais qui ne l’est pas du tout. Commençons par La Fontaine : si l’on considère que les « Fables de La Fontaine » sont pour les enfants, c’est de sa faute. En effet ses fables présentent des animaux épouvantables ayant tous les défauts…des hommes. Et pour cause : le fabuliste devait trouver un stratagème pour intéresser un petit garçon de 7 ans à la politique : le Dauphin fils de Lous XIV. Les animaux servaient d’alibis aux horreurs humaines. Et celles-ci n’ont pas changé de nos jours, bien au contraire. Grâce aux textes de Raymond Devos, d’Alphonse Daudet, d’Edmond Rostand, et aux chansons (« censurées ») de Georges Brassens, du « Petit poissons et du petit oiseau » de Jean-Max Rivière, du « Rossignol de mes amours » de Luis Mariano, de Richard Gotainer, d’Henri Salvador, de Claude Nougaro, nous respirons un air pur qui nous fait chanter le coeur et la mémoire . Marc Goldfeder a écrit en collaboration avec Jean (de La Fontaine) une chanson nouvelle, « La cigale et la fourmi », qui fera l’objet certainement d’un succès pour l’été. Et puis Jean (de La Fontaine) a écrit une «fable-culte» : «Le corbeau et le renard», que Marie-Silvia ne se donne pas la peine de dire mais de mimer, puisque c’est le public qui la dit ! Et puis lorsque vient le moment de l’amour-vintage, tout le monde chante « Rossignol de mes amours »! . Le duo Marc et Marie-Silvia revient. Tous les deux se renvoient non seulement la balle, mais le mot, la note, l’humour. Marc au piano accompagne Marie-Silvia. Elle fait chanter notre mémoire, notre curiosité et le cœur grâce à ce répertoire qui fait du bien. [[https://www.compagnie-mascarille.org/](https://www.compagnie-mascarille.org/)](https://www.compagnie-mascarille.org/) ### Mardi 20 juillet à 19h ### Restaurant : Aux Plaisirs de Tante Élise ### à Courville-sur-Eure **Entrée 10 €** **Réservation au 06 09 13 58 77** **.** [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée 10 euros

Mardi 20 juillet à 19h Aux Plaisirs de Tante Élise : spectacle inspiré des Fables de La Fontaine

Restaurant Les Plaisirs de Tante Elise 43, rue Carnot 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T19:00:00 2021-07-20T20:30:00