### Vendredi 29 avril à 20h45 ### Salle Pannard de Courville-sur-Eure . **La nouvelle compagnie** _**RestonScène**_ **de Luisant vous présente sa première création : Invisible.** . La pièce, écrite et mise en scène par **Gaëlle Chalude**, est un huis clos oppressant sous fond de tempête bretonne. Dans une maison d’hôte de la Pointe du Raz, plusieurs personnes vont devoir rester confinées pendant une terrible tempête. Cependant, un étrange phénomène va changer le cours des relations entre chacune d’entre elles… . La pièce est servie sur un plateau par sept comédiens amateurs de talent . Par ordre d’entrée en scène : Séverine Gaubert Martial Gaunay Marc Létendart André Dartois Catherine Delannoy Gisèle Le Masson Elodie Chansay . Tarif adultes : 9€ Tarif 16 ans et moins : 6€ Tarif “famille nombreuse”, “étudiant”, “demandeur d’emploi” : 5€ . Renseignements : 06.82.91.68.40 ou [[restonsceneluisant@gmail.com](mailto:restonsceneluisant@gmail.com)](mailto:restonsceneluisant@gmail.com) . La page Facebook de la _**Compagnie RestonScène**_ : [[https://www.facebook.com/restonsceneluisant](https://www.facebook.com/restonsceneluisant)](https://www.facebook.com/restonsceneluisant) . Le site de _**RestonScène**_ : [[https://restonscene.wixsite.com/website](https://restonscene.wixsite.com/website)](https://restonscene.wixsite.com/website) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

