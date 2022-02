COURVILLE – Théâtre « Appelle moi Olympe » de Sophie Mousset – Vendredi 11 mars 2022 Salle Pannard Courville-sur-Eure, 11 mars 2022, Courville-sur-Eure.

### **Vendredi 11 mars 2022 à 20h00** ### salle Pannard à Courville-sur-Eure ### Présentation de la pièce « _**Appelle moi Olympe**_ » de Sophie Mousset ### par la Troupe du [Théâtre LABEL ÉTOILE](http://www.labeletoile.fr/appelle-moi-olympe-de-sophie-mousset_2_2_22.html). ### avec la **participation d’élèves de 3ème du Collège Louis Pergaud** _dans le cadre de la restitution du projet “_**_Liberté, je crie ton nom_**_”_ . Une séance présentée par le **Collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure**. . **Réservation obligatoire mail à :** [**[ce.0280018t@ac-orleans-tours.fr](mailto:ce.0280018t@ac-orleans-tours.fr)**](mailto:ce.0280018t@ac-orleans-tours.fr) . Une rencontre entre deux grandes figures de la Révolution française! Cette pièce de théâtre met en lumière la vie et le combat de **Olympe de Gouges**. _Appelle-moi Olympe !_ Ainsi s’adresse Olympe de Gouges à Maximilien Robespierre, alors que s’échappant un moment de prison quelques jours avant sa mort, elle veut l’obliger à reconnaître son oeuvre et l’injustice faite aux femmes. Dans ce duel imaginé, le philosophe politique se voit obligé de se justifier face à une femme pragmatique qui lui oppose la plus grande faute de la Déclaration des droits de l’homme, celle de n’y avoir pas associé les droits de la femme. . Durée : 1h15 – Tout public à partir de 14 ans Avec **Agathe Rouillier et Mathias Maréchal** . **LA PRESSE EN A PARLÉ** : « _Je voulais vous dire que j’ai lu votre pièce. C’est un très beau texte qui a excité mon attention tout du long . C’est vivant et profond, et on ne sent pas l’effet patchwork des citations nécessaires, qui arrivent ici presque toujours à point nommé, naturellement. L’actrice qui tiendra ce rôle y trouvera de grandes satisfactions. Je trouve que vous parvenez à moderniser la pensée d’Olympe de Gouges sans la trahir. On ne saura par exemple jamais ce qu’elle pouvait penser de l’homosexualité mais ce “pourquoi pas” que vous lui faites dire sonne juste. Elle était précautionneuse avec ce qui ressort de l’humaine condition. Un grand bravo et plein de voeux de succès._ » OLIVIER BLANC. Historien et conférencier, auteur de plusieurs livres sur la Révolution française, parmi lesquels une biographie de référence sur le personnage d’Olympe de Gouges. . ” _Les comédiens font entendre la parole de Olympe de Gouges et Robespierre, avec retenue et ferveur à la fois._” MÉDIAPART . ” _Les spectateurs ont été séduits par cette confrontation entre Olympe de Gouges et Maximilien de Robespierre et par la prestation des comédiens, dans une belle mise en scène de Jean Claude Falet_ ” SUD OUEST . **BANDE ANNONCE** : [[https://www.youtube.com/watch?v=OFtaIVp4LxA](https://www.youtube.com/watch?v=OFtaIVp4LxA)](https://www.youtube.com/watch?v=OFtaIVp4LxA) . **Suivez la page Facebook de la troupe :** [[https://www.facebook.com/labeletoile/](https://www.facebook.com/labeletoile/)](https://www.facebook.com/labeletoile/) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

