L'association courvilloise T'CAP ouvre sa saison de jardinage et organise son tout premier **troc / vente de plants de légumes, de mellifères** … qui sera **suivi d'un concert** pour apporter de la lumière et de la gaieté à l'année 2022 ! SALLE PANNARD à Courville-sur-Eure samedi 16 avril de 14h00 à 19h00 **Le Troc/Vente :** Vous avez des plants et vous souhaitez les échanger ou les vendre? Alors c'est simple ! À votre arrivée, vous confiez vos plants à l'association qui vous donnera en échange une monnaie spécifiquement pour l'événement 'TCAP'. Grâce à cette monnaie locale 'TCAP' vous allez pouvoir acheter les plants, acheter des boissons et des friandises préparés par nos membres pour l'occasion. Il est également possible de tenir votre propre 'Stand de plants' et d'être présent durant toute l'après-midi. À votre arrivée, nous vous indiquerons un emplacement. Les TCAP qui seront récoltés pourront être convertis en Euros lors de votre départ. (Pour le stand : réservation obligatoire pour faciliter notre organisation ) Si vous n'avez pas de plants mais que vous désirez en acheter ? À l'entrée vous pourrez convertir vos euros en TCAP et faire vos achats. De nombreux plants ont été préparés par l'association et seront vendus pour financer l'acquisition d'un terrain pour accueillir notre projet de collecte des bio-déchets de Courville. Au moment de votre départ, s'il vous reste des TCAP vous pouvez : Les garder pour les utiliser sur un événement payant de l'association. Les offrir à l'association et ainsi participer à son développement. Les convertir en Euros. . **Le Concert :** Aucune plante ne peut pousser sans musique, de nombreuses études scientifiques le prouvent ? **Deux groupes locaux de l'école de musique de Courville-sur-eure vous proposeront 2 heures de concert aux sonorités variées : Jazz, Blues, Rock !!!** . Vous pourrez vous restaurer sur place en achetant nos préparations et boissons. Toute la puissance du circuit local sur un seul événement ! . **Suivre la page Facebook de T'CAP :** [**[https://www.facebook.com/TCAP28190/](https://www.facebook.com/TCAP28190/)**](https://www.facebook.com/TCAP28190/)

Entrée libre

Salle Pannard Courville-sur-Eure 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



