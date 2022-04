Courville-sur-Eure : Concert d’Orgue Lundi 18 avril 16h Église Saint-Pierre de Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### Courville-sur-Eure : ### Concert d’Orgue Lundi 18 avril 16h ### à l’ Église Saint-Pierre de Courville-sur-Eure ### . ### **Concert d’Orgue avec Michaël Matthes,** _Concertiste international organiste titulaire de l’église Saint-Germain l’Auxerrois_ . Au programme : Bach, Purcell, Clarke… Eglise Saint-Pierre – 16h Entrée libre . **Le site de Michaël Matthes** : [[http://www.michaelmatthes.com/](http://www.michaelmatthes.com/)](http://www.michaelmatthes.com/) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

