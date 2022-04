Courville : Samedi 30 avril 2022 – 15h Concert chorégraphié + Expo photos Garage à Brouettes du Foyer de vie Gérard Vivien, 30 avril 2022, Courville-sur-Eure.

### Samedi 30 avril 2022 – 15h ### Concert chorégraphié + Exposition photographies **Au Foyer Gérard Vivien, rue Masselin à Courville-sur-Eure.** **.** Avec la **Compagnie de l’Amandier, les résidents du Foyer Gérard Vivien** et **l’orchestre d’harmonie de l’école municipale de musique.** Photographies de **Julien Rocton** **.** **ENTRÉE LIBRE** . ### Compagnie de l’Amandier **Présentation de la compagnie :** La Compagnie de l’Amandier est née en 2007 à Chartres. Les trois moteurs de son action sont la Création, la Transmission et la Diffusion. Danse, musique, texte et vidéo… des rencontres d’arts et d’hommes ont vu le jour au sein des différentes créations de la Compagnie et sont devenues l’essence de notre pratique. Partager d’intenses expériences, mettre en commun nos compétences, accueillir les rêves des autres et les faire danser en liberté, tels sont nos souhaits. . Le site de la Compagnie de l’Amandier : [[http://cie-amandier.fr/](http://cie-amandier.fr/)](http://cie-amandier.fr/) Sa page Facebook : [[https://www.facebook.com/cie.amandier/](https://www.facebook.com/cie.amandier/)](https://www.facebook.com/cie.amandier/) . ### Julien Rocton, photographe Son site : [[http://jrocton.blogspot.com/p/contact.html](http://jrocton.blogspot.com/p/contact.html)](http://jrocton.blogspot.com/p/contact.html) Son compte Facebook Heartémix : [[https://www.facebook.com/Heartemix](https://www.facebook.com/Heartemix)](https://www.facebook.com/Heartemix) . ### École de musique de Courville-sur-Eure Présentation [sur le site de la Mairie de Courville sur Eure](https://www.courville-sur-eure.fr/article_10_1_ecole-municipale-de-musique-jack-hurier_fr.html) Page Facebook **Les Amis de l’Ecole de Musique de Courville-sur-Eure** [[https://www.facebook.com/lesamisdelecoledemusique/](https://www.facebook.com/lesamisdelecoledemusique/)](https://www.facebook.com/lesamisdelecoledemusique/)

