### Du 25 mars au 19 mai 2022 ### exposition de Peintures et croquis de Mireille RICCI ### [Médiathèque L’EURE de LIRE de Courville-sur-Eure](https://www.courville-sur-eure.fr/article_9_1_mediatheque-l—eure-de-lire_fr.html) Rue du 19 mars 1962 – 28190 Courville-sur-Eure . **Présentation de l’artiste :** . **Mireille Ricci** peint à l’huile : des figures féminines, des pêcheurs à pied ou par exemple un grand labyrinthe de Chartres, etc. . Cette ex-secrétaire comptable a ouvert atelier d’arts plastiques de la Rose, à Saint-Georges sur Eure, en 2019. Elle y donne des cours de peinture et de dessin à ceux qui veulent s’initier ou se perfectionner autour des techniques de pastel, de peinture acrylique, d’aquarelle, de fusain, etc. Elle intervient également auprès de l’association Familles rurales. . **Son site** : [[https://atelier-de-la-rose-mireille-ricci.fr/?hl=fr](https://atelier-de-la-rose-mireille-ricci.fr/?hl=fr)](https://atelier-de-la-rose-mireille-ricci.fr/?hl=fr) contact : 07 62 34 43 00 . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre aux horaires de la médiathèque

