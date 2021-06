Cour(t)s-y-vite ! Marseille, 16 juin 2021-16 juin 2021, Marseille.

Cour(t)s-y-vite ! 2021-06-16 21:00:00 – 2021-06-16

Marseille Bouches-du-Rhône

COURT(S) Y VITE ! 17e ÉDITION

Cinémas du sud & tilt



Sur l’année scolaire de novembre à juin des clubs de programmation ont été mis en place par Cinémas du sud & tilt dans les école s et collège s du réseau REP+ Belle de mai Ecoles Edouard Vaillant, Bernard Cadenat Révolution, Collège Belle de Mai) ainsi que dans les écoles et collèges du dispositif Cité Educative Ecoles Convalescents, Korsec, Saint Charles 2, Moisson, Bugeau, collèges Edgar Quinet, Jules Ferry et Vieux Port).



Les programmateur.rices en herbe, encadré.es par des intervenantes spécialisées dans le cinéma, visionnent des films, apprennent à lire et décrypter une image, s’initient au langage cinématographique.

Ces ateliers sont également une belle occasion pour les enfants et jeunes adolescent.es de partager leurs émotions, échanger, confronter leurs points de vue, s’écouter les un.es les autres. En quelques mots, de créer du lien.



4 séances de programmation concoctées par les jeunes auront lieu les 16, 22, 24 et 30 juin au Couvent Levat et au Cinéma les Variétés.

Le programme de ces séances pourra être apprécié par les familles des participants, leurs camarades de classe, amis, mais également le grand public.

Quelques élèves présenteront leur sélection (films d’animation, fictions, documentaires, films d’hier ou d’aujourd’hui) et argumenteront quant à leurs choix très variés.



Au programme :



• Mercredi 16 juin de 21h à 22h30 au Couvent Levat

Séance Plein Air pour les écoles Bernard Cadenat, Edouard Vaillant, Révolution, Révolution Vaillant et le collège Belle de Mai

Informations et réservations : 04 13 41 96 74

(entrée gratuite, ouvert au public)



• Mercredi 30 juin de 19h30 à 21h au cinéma les Variétés

Remise du prix 13 Habitat (séance ouverte au public Tarif en vigueur)

Une programmation de courts métrages pour tous, composée et présentée par des enfants et des ados.

Une programmation de courts métrages pour tous, composée et présentée par des enfants et des ados.

