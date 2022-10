Courts Of Chaos Festival Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistre

Plozévet

Courts Of Chaos Festival

39 bis Avenue Georges Le Bail Salle Avel Dro Plozévet

2023-05-12 – 2023-05-13

Salle Avel Dro 39 bis Avenue Georges Le Bail
Plozévet

Plozévet

Finistre Cette année encore, ce ne sont pas moins de 18 groupes français et internationaux qui viendront fouler la scène de la salle Avel Dro, certains pour leur premier concert en France !

Alors, si vous aimez le heavy metal, la bière artisanale et les festivals conviviaux, c’est le rendez- vous à ne pas manquer !

Programmation 2023 : Slough Feg, Desaster, Dark Quarterer, Dead Congregation, Smoulder, Vortex Of End, Meurtrières, Goatspell, et bien d'autres. contact@courtsofchaos.fr +33 6 86 23 56 26 http://www.courtsofchaos.fr/

