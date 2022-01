Courts Of Chaos Festival Plozévet, 6 mai 2022, Plozévet.

Courts Of Chaos Festival Salle Avel Dro 39 bis Avenue Georges Le Bail Plozévet

2022-05-06 – 2022-05-07 Salle Avel Dro 39 bis Avenue Georges Le Bail

Plozévet Finistère Plozévet

Le Courts Of Chaos Festival est un festival de heavy metal organisé par l’association La Vonologie. Cet événement se tient tous les ans à Plozévet (Finistère) et rassemble seize groupes français et internationaux pendant 2 jours, pour le plus grand plaisir des centaines de festivaliers qui viennent de toute l’Europe !

Programmation :

●Cirith Ungol (heavy metal – US) premier concert en France

● Asphyx (death metal – NL)

● Pagan Altar (NWOBHM – UK) premier concert en France

● Death Strike (death metal – US) premier concert en France

● Mindless Sinner (heavy metal – SE)

● Domine (power metal – IT) premier concert en France depuis plus de 20 ans

● Jameson Raid (NWOBHM – UK) premier concert en France

● Sijjin (death metal – DE/EUS) premier concert en France

● Night Demon (heavy metal – US)

● Slaughter Messiah (black speed terror metal – BE)

● Black Oath (doom metal – IT) show spécial

● Ritualization (black/death metal – FR)

● Hexecutor (thrash metal – BZH) show spécial

● Iron Flesh (death metal – FR)

● Sépulcre (death metal – BZH)

● Herzel (epic heavy metal – BZH)

● Lord Gallery (heavy metal – FR)

Camping gratuit, restauration locale sur place, bières artisanales et locales.

Vous pouvez réserver votre pass 2 jours dès à présent via le lien suivant : tinyurl.com/coc-tickets

Des préventes sont également disponibles en point de vente fixe au Leclerc Culturel de Quimper (zone de Gourvily) et à la Médiathèque de Plozévet (Espace Pierre Trépos).

Les billets 2020 et 2021 du Courts Of Chaos Festival seront valables pour l’édition 2022.

Le festival sera soumis aux mesures sanitaires en vigueur en mai prochain.

contact@courtsofchaos.fr +33 6 86 23 56 26 http://www.courtsofchaos.fr/

Le Courts Of Chaos Festival est un festival de heavy metal organisé par l’association La Vonologie. Cet événement se tient tous les ans à Plozévet (Finistère) et rassemble seize groupes français et internationaux pendant 2 jours, pour le plus grand plaisir des centaines de festivaliers qui viennent de toute l’Europe !

Programmation :

●Cirith Ungol (heavy metal – US) premier concert en France

● Asphyx (death metal – NL)

● Pagan Altar (NWOBHM – UK) premier concert en France

● Death Strike (death metal – US) premier concert en France

● Mindless Sinner (heavy metal – SE)

● Domine (power metal – IT) premier concert en France depuis plus de 20 ans

● Jameson Raid (NWOBHM – UK) premier concert en France

● Sijjin (death metal – DE/EUS) premier concert en France

● Night Demon (heavy metal – US)

● Slaughter Messiah (black speed terror metal – BE)

● Black Oath (doom metal – IT) show spécial

● Ritualization (black/death metal – FR)

● Hexecutor (thrash metal – BZH) show spécial

● Iron Flesh (death metal – FR)

● Sépulcre (death metal – BZH)

● Herzel (epic heavy metal – BZH)

● Lord Gallery (heavy metal – FR)

Camping gratuit, restauration locale sur place, bières artisanales et locales.

Vous pouvez réserver votre pass 2 jours dès à présent via le lien suivant : tinyurl.com/coc-tickets

Des préventes sont également disponibles en point de vente fixe au Leclerc Culturel de Quimper (zone de Gourvily) et à la Médiathèque de Plozévet (Espace Pierre Trépos).

Les billets 2020 et 2021 du Courts Of Chaos Festival seront valables pour l’édition 2022.

Le festival sera soumis aux mesures sanitaires en vigueur en mai prochain.

Salle Avel Dro 39 bis Avenue Georges Le Bail Plozévet

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN