Courts métrages tchèques – Semaine internationale « Regards croisés sur le monde »

Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult (Salle Isole) Quimperlé

2022-11-11 15:00:00 – 2022-11-11 18:00:00

Espace Benoîte Groult (Salle Isole) Avenue du Coat-Kaër

Projection de films réalisés par des étudiants de trois écoles de cinéma : L'Académie des arts appliqués de Prague, la faculté de cinéma et de télévision de l'Académie des arts du spectacle de Prague et l'Académie du cinéma Miroslav Ondricek de Pisek. En partenariat avec la Galerie 4

