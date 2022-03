Courts-métrages gourmands Moroges Moroges Catégories d’évènement: Moroges

Saône-et-Loire

Courts-métrages gourmands Moroges, 22 mars 2022, Moroges. Courts-métrages gourmands Salle des Fêtes – Moroges Rue du Meix Beurry Moroges

2022-03-22 – 2022-03-22 Salle des Fêtes – Moroges Rue du Meix Beurry

Moroges Saône-et-Loire Moroges EUR La Fête du court métrage a pour vocation de faire découvrir le format court au plus grand nombre !

C’est pourquoi, l’association de parents d’élèves maternelle du RPI de Moroges a souhaité profiter de cet événement pour vous proposer une programmation de court-métrages, tout public, à partir de 3 ans.

Venez découvrir le 7ère art ! En plus, l’entrée est gratuite !

asso.maternelle.moroges@gmail.com

C’est pourquoi, l’association de parents d’élèves maternelle du RPI de Moroges a souhaité profiter de cet événement pour vous proposer une programmation de court-métrages, tout public, à partir de 3 ans.

Venez découvrir le 7ère art ! En plus, l’entrée est gratuite !

Notre soirée se déroulera en 3 projections différentes, entrecoupées d’entractes gourmands “sur le pouce” (sur réservation uniquement avant le 20/03 afin d’éviter le gaspillage !) Salle des Fêtes – Moroges Rue du Meix Beurry Moroges

