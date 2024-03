Courts-métrages au Cinéma le Rohan à Landerneau cinema le Rohan Landerneau, jeudi 14 mars 2024.

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Courts-métrages

Cinema en Breton (VO / ST) dans le cadre d’une tournée avec Zoom Bretagne et Daoulagad Breizh

Trois histoires, trois moments de vies, trois cours métrages autour de portraits de femmes.

En présence de Guilvic Le Cam, réalisateur.

Tarif du cinéma.

KI MA MAMM

de Mai Lincoln – 19 min – 2023 – produit par Kalanna production

Maria a cinquante ans. Elle tient un salon de coiffure avec sa compagne Rosie. Leurs clientes ont vieilli avec elles. Beaucoup de têtes blanches occupent le salon dans une atmosphère familiale et gaie. La mère de Maria est à l’EHPAD depuis peu mais Maria ne lui rend pas visite. Trop effrayée par le vieillissement de sa mère qu’elle aime tant, elle préfère fuir.

DIV

de Emmanuel Roy – 22 min – 2023 – produit par Kalanna production

Elles sont deux, copines et complices au quotidien, à moins que ce ne soit plus que cela encore. Elles ne partagent pas tout cependant : Bleuenn ose volontiers poser nue, faire de son corps un support d’expression artistique, quand Stéphanie s’épanouit dans un sport de contact rugueux. L’âge d’or de leur relation appartient-il au passé ? Bleuenn voudrait retenir Stéphanie, faire comme si. Chacune trace son propre chemin, et les fils de leurs vies se démêlent, irrémédiablement.

ALWENA

de Guilvic Le Cam – 20 min – 2023 – produit par Kalanna production

Alwena a tout quitté pour partir au Chili. A la mort de son père, elle rejoint son frère en Bretagne mais les retrouvailles sont glaciales. Elle parcourt alors la ville à la recherche d’un refuge. Aux prises avec ses fantômes, elle va batailler pour se réconcilier avec son passé et imposer sa place.

cinema le Rohan 55 Rue de la Fontaine Blanche, 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne