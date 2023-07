LOCATION DE COURTS EN EXTÉRIEUR COURTS MARBOEUF La Bernerie-en-Retz, 1 juillet 2023, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Louez un court pour une heure ou plus en plein centre ville, près de la plage. Deux courts sont à votre disposition.

Renseignements et réservations au BIT de La Bernerie en Retz sur place ou par téléphone 02 40 82 70 99 (payement par CB).

COURTS MARBOEUF

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Rent a court for an hour or more in the city centre, near the beach. Two courts are at your disposal.

Information and reservations at the BIT of La Bernerie en Retz on the spot or by phone 02 40 82 70 99 (payment by credit card)

Alquile una pista durante una hora o más en el centro de la ciudad, cerca de la playa. Hay dos pistas a su disposición.

Información y reservas en el BIT de La Bernerie en Retz in situ o por teléfono 02 40 82 70 99 (pago con tarjeta de crédito)

Mieten Sie einen Tennisplatz für eine Stunde oder länger im Stadtzentrum, in der Nähe des Strandes. Es stehen Ihnen zwei Courts zur Verfügung.

Informationen und Reservierungen im BIT von La Bernerie en Retz vor Ort oder telefonisch unter 02 40 82 70 99 (Zahlung per Kreditkarte)

